Caso Garlasco Gemelle Cappa | Ecco Come Venivano Chiamate In Paese!

Il caso Garlasco, ancora avvolto nel mistero dopo 18 anni, continua a catturare l’attenzione di tutti. Le sorelle Cappa, protagoniste di vicende oscure, erano chiamate in paese con appellativi che nascondevano segreti e tensioni. Un nome che rievoca un dramma irrisolto, mentre nuove indagini svelano dettagli sorprendenti. Garlasco rimane un luogo intriso di enigmi e ricordi, dove il passato e il presente si intrecciano senza pace... e il mistero persiste.

Il caso Garlasco dopo 18 anni ancora non si è concluso, ma si sono scoperti ulteriori dettagli sulle sorelle Cappa. Ecco come venivano chiamate in paese! Garlasco: l'ombra lunga di un delitto ancora irrisolto. Sono passati diciotto anni da quel 13 agosto 2007, ma il nome di Chiara Poggi continua a risuonare nel silenzio inquieto di Garlasco e oltre. Il suo brutale omicidio, avvenuto nella villetta di famiglia, è diventato uno dei casi più emblematici e oscuri della cronaca italiana. Sebbene la giustizia abbia stabilito con sentenza definitiva la colpevolezza di Alberto Stasi, fidanzato della giovane, la verità appare ancora oggi incompleta, sospesa tra le aule dei tribunali e i silenzi di chi, forse, sa più di quanto abbia mai detto.

#Garlasco Ecco il verbale di Stefania Cappa dove dice di aver chiamato Chiara la domenica 12. Telefonata che NON risulta nei tabulati. Una delle bugie… Partecipa alla discussione

Dall’audio di Paola Cappa emerge chiaramente che l’alibi è cambiato rispetto a 18 anni fa. Ma la cosa più inquietante è quando dice che la sorella “perde la testa” ogni volta che si parla del caso,una frase che fa davvero riflettere. #Garlasco #leiene Partecipa alla discussione

