Caso Fabregas | Suwarso dice no ma l' Inter tiene ancora la porta aperta

In un mondo del calcio dove le novità si susseguono velocemente, il caso Fabregas scuote le dinamiche di mercato e scombina le aspettative. Mentre Suwarso dichiara no, l'Inter mantiene aperta la porta, pronta a sorprendere ancora. La corsa verso il nuovo allenatore e i rinforzi estivi continua a tenere tutti con il fiato sospeso, dimostrando che nel calciomercato nulla è scritto...

Chiunque si sarebbe già arreso, non l'Inter alla caccia disperata di un nuovo allenatore per la nuova stagione dopo l'addio di Simone Inzaghi. Perché dinanzi a una nota ufficiale come questa, a firma del presidente del Como Mirwan Suwarso, non ti resterebbe che metterti subito a cercare altrove. 🔗 Leggi su Quicomo.it