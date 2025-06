Caserta celebra i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri

Caserta si veste di orgoglio e gratitudine per celebrare i 211 anni dell'Arma dei Carabinieri, un'istituzione fondamentale per la sicurezza e i valori della nostra comunità. Questa mattina, presso la caserma “F. Peccerillo”, si sono aperte le solenni commemorazioni, un momento di riflessione e riconoscenza che rafforza il legame tra cittadini e forze dell’ordine. In apertura degli eventi ufficiali, si è rinnovato il senso di appartenenza e rispetto verso chi ogni giorno protegge e serve la collettività.

