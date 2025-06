Casapound celebra i 15 anni in Romagna | Una presenza ininterrotta e sempre alla luce del sole

Casapound celebra con orgoglio i suoi 15 anni in Romagna, un traguardo straordinario che testimonia la presenza costante e trasparente della comunità sul territorio. In una regione dove spesso si pensa possa essere difficile emergere, la tartaruga frecciata si erge come simbolo di impegno e continuità. Nei primi mesi del 2025, questa militanza festeggia un percorso fatto di dedizione e convinzione, consolidando il proprio ruolo nel panorama locale.

