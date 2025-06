Casa Memoria resta a Casa Memoria l' associazione Peppino e Felicia Impastato ricompra il bene all' asta

La Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato, simbolo di resistenza e memoria, è tornata nelle mani dell’associazione che porta il loro nome, dopo essere stata acquistata all’asta per 87 mila euro. Questo luogo, testimonianza viva della lotta antimafia e dell’eredità di due figure straordinarie, continua a rappresentare un faro di speranza e impegno civile. La riacquisizione di questo bene è un passo importante per preservare il loro ricordo e promuovere la legalità.

Riacquistata all'asta per 87 mila euro Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato dall'omonima associazione che porta il nome del fondatore di Radio Aut di Cinisi e attivista di Democrazia Proletaria, ucciso da Cosa nostra il 9 maggio 1978, e della madre, anche lei simbolo della lotta antimafia.

