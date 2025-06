Casa Mehari | al via la rassegna L’ora legale

Casa Mehari apre le sue porte alla terza edizione di “L’ora legale”, un festival che celebra il cinema come veicolo di cambiamento e giustizia. Situato in un luogo simbolo del riscatto sociale a Quarto, questo evento promette di accendere i riflettori sui diritti civili attraverso storie coinvolgenti e significative. Un’occasione unica per condividere emozioni e riflessioni, avvicinando cittadini e spettatori a temi cruciali per il nostro futuro.

In un luogo simbolo del ripristino della legalità – Casa Mehari, bene confiscato alla camorra a Quarto, e affidato in gestione ad associazioni di cittadini per l’organizzazione di iniziative sociali e culturali – si terrà la terza edizione del festival “L’ora legale”, manifestazione cinematografica che ospiterà cortometraggi e documentari brevi sui temi dei diritti civili . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

