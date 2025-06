Casa e cure per Alessandro Giordano un gruppo di reggini lo aiuta con una raccolta fondi

Un gruppo di reggini si è mobilitato con cuore e solidarietà per sostenere Alessandro Giordano, un uomo che, nonostante le sfide della salute, non si arrende. La sua situazione urgente richiede una casa adatta e cure specialistiche, tra cui un intervento delicato. La comunità ha deciso di unirsi per fare la differenza, dimostrando che insieme si possono superare anche le prove più difficili. Perché ogni gesto conta, e il futuro di Alessandro può cambiare grazie a noi.

Non ha ancora una casa idonea alle sue fragili condizioni di salute e adesso dovrà affrontare anche visite mediche specialistiche e un intervento chirurgico delicato. Per questo un gruppo di reggini si è mobilitato per aiutare economicamente Alessandro Giordano, che nonostante l'attenzione.

