Casa della comunità in corso un intervento tecnico al secondo piano della struttura

Nella Casa della Comunità di Copparo, un intervento tecnico al secondo piano mira a individuare e riparare una perdita d'acqua che ha danneggiato il controsoffitto dell'ambulatorio di Reumatologia. L'Ausl ha assicurato che l'intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione della struttura, volto a migliorare la qualità dei servizi e garantire un ambiente più sicuro e confortevole per pazienti e operatori.

