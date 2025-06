Casa a prima vista conquista Lucca Lunedì la prima puntata su Real Time

Preparati a immergerti in un viaggio emozionante tra storia, charme e sorprese: “Casa a Prima Vista” conquista Lucca! Lunedì su Real Time, il celebre reality farà brillare questa affascinante città toscana, mostrando il suo cuore pulsante e i suoi angoli più segreti. Le riprese, partite a marzo, hanno catturato la magia di Lucca, pronta a raccontarsi come mai prima d’ora… Non perdere questa esclusiva avventura!

Le telecamere si spengono, i riflettori si accendono: da lunedì al via la nuova stagione di “ Casa a prima vista ”, il celebre reality show in onda su Real Time (in prima serata su Canale 31), che vedrà Lucca protagonista assoluta di tre puntate ambientate sul territorio. Le riprese, iniziate a marzo, hanno visto la troupe muoversi tra il centro storico e le colline circostanti, raccontando la città attraverso il format amatissimo dal pubblico televisivo. Tre agenti immobiliari si sfidano per trovare la casa perfetta per clienti reali, interessati ad acquistare una proprietà: un racconto che unisce la ricerca della casa ideale alla scoperta delle bellezze architettoniche e paesaggistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Casa a prima vista“ conquista Lucca. Lunedì la prima puntata su Real Time

Altre letture consigliate

Pisa Towers Softball U16: sabato 17 maggio la prima partita in casa a La Cella - Sabato 17 maggio, le Pisa Towers U16 giocheranno la prima partita in casa presso La Cella, continuando il loro percorso nel campionato toscano di softball.

Segui queste discussioni su X

Agevolazioni "prima casa": la presenza di entrambi i coniugi è obbligatoria Per usufruire delle agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa in comunione dei beni, è indispensabile che entrambi i coniugi siano presenti all’atto notarile. A chiarirlo è la Corte Tweet live su X

La prima sfida in B a fine anni Quaranta, la prima in A nel 1986 col gol di Vertova, l’ultimo successo azzurro firmato Maccarone fino all'ultimo confronto di agosto 2023: leggi il racconto dei precedenti in casa azzurra tra Empoli e Hellas Verona https://empolifc Tweet live su X

Desperloch | Age of Umbra | Episode 1