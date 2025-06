carta d identità la foto si scatta negli uffici dell anagrafe

Da lunedì 16 giugno, ottenere la propria carta d’identità sarà ancora più semplice e immediato: grazie alle nuove apparecchiature installate negli uffici dell’anagrafe di Scandicci, le foto verranno scattate direttamente sul posto. Addio alle macchinette usa e getta e agli studi fotografici costosi: il Comune rende il processo più rapido, pratico e moderno, offrendo un servizio innovativo che rivoluziona il modo di ottenere i documenti ufficiali.

Se la foto sul documento, come diceva 'Elio e le storie tese', "non ti rassomiglia più", ci pensa il comune di Scandicci. Dal 16 giugno addio macchinette per scatti usa e getta, addio studi patinati: fare la foto per la carta d'identità sarà possibile direttamente negli uffici dell'anagrafe. Il nuovo servizio sarà offerto da lunedì 16 giugno agli utenti del Punto Comune di Scandicci. L'anagrafe è stata dotata di macchine fotografiche che serviranno per velocizzare le procedure di rilascio della carta d'identità elettronica. Il cittadino che arriverà all'ufficio a seguito di appuntamento prenotato, se non munito di foto sarà accompagnato in uno spazio attrezzato degli uffici, dove gli sarà scattata la fotografia.