Carrozzine sempre più vuote | maxi licenziamento alla Peg Perego 90 posti di lavoro da tagliare in autunno

Una volta simbolo di eccellenza italiana nel settore dei passeggini, Peg Perego si trova oggi di fronte a un futuro incerto: in autunno, 90 posti di lavoro su 237 saranno ufficialmente cancellati, segnando la fine di un'era. Tra speranze e sfide, questa realtà riflette le difficoltà di un comparto in trasformazione, lasciando le carrozzine sempre più vuote e i sogni di tanti lavoratori appesi a un filo.

Arcore (Monza e Brianza), 5 giugno 2025 – In autunno gli ammortizzatori saranno finiti e dei 104 esuberi annunciati a ottobre 90 si trasformeranno in licenziamenti. Il 40% del personale, oggi nella storica sede di Peg Perego accanto al cavalcavia della stazione ad Arcore sono infatti al lavoro in 237. I superstiti dei tempi d’oro, quando in servizio c’era il doppio del personale. L’altro ieri l’annuncio dell’azienda dei passeggini ai sindacati, una doccia fredda nonostante la crisi vada avanti da anni. Ieri si sono svolte le assemblee con i lavoratori. "Situazione delicata” . “La procedura non è ancora aperta, è una situazione delicata, in evoluzione, serve prudenza”, dice Gloriana Fontana della Fim-Cisl Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it