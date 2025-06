Carpi anticipa l' iscrizione alla Lega Pro | documentazione completa e fideiussione

Il Carpi si distingue ancora una volta per efficienza e lungimiranza, anticipando di due giorni l’iscrizione alla Lega Pro con documentazione completa e fideiussione. Una mossa strategica che rafforza la posizione del club, garantendo un avvio senza intoppi alla nuova stagione. La solidità finanziaria e l’organizzazione impeccabile del Carpi sono un esempio da seguire nel panorama calcistico italiano.

Il Carpi ha consegnato ieri con due giorni di anticipo la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Lega Pro che comprende – oltre alla parte sullo stadio – anche la fideiussione da 350mila euro (per i biancorossi non da 700mila euro, come prevede la nuova norma, perché il Carpi è a norma con i parametri dell’indice di liquidità), la tassa di iscrizione, per il pagamento di tutti gli emolumenti, fino alla mensilità di aprile 2024. E’ stato questo l’ultimo atto del segretario generale Giuseppe Romeo, pronto ad andare a Como, che il Carpi ha assolto con anticipo, a differenza di alcuni club di C che invece tremano in vista delle prossime 48 ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net