Carlo Motta parla degli incontri segreti con Helena Prestes | Javier Martinez tradito?

Carlo Motta ha deciso di mettere in discussione la coppia Helena Prestes – Javier Martinez, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, parlando di incontri fino ad ora rimasti segreti. Le parole dell’ex compagno della modella, hanno fatto esplodere un vero e proprio caso mediatico, che rischia di mandare all’aria la relazione più chiacchierata dell’edizione appena conclusa. Carlo Motta rompe il silenzio su Helena Prestes. Il primo colpo di scena è arrivato da Carlo Motta, che in un’intervista a Fanpage ha raccontato di aver ripreso a frequentare Helena Prestes fin dal giorno stesso in cui è uscita dal Grande Fratello. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it