carifermo dà credito al territorio

risorse, Carifermo Spa conferma il suo impegno a favorire lo sviluppo locale, offrendo soluzioni finanziarie mirate e sostenibili. Un esempio concreto di come il credito possa essere un motore di crescita, rafforzando il legame tra banca e comunità e contribuendo a costruire un futuro più solido e prospero per tutti.

Il bilancio 2024 della Carifermo Spa si è chiuso con un segno “più” per quanto riguarda gli impieghi economici, in controtendenza rispetto ai numeri regionali. I dati, in linea con le nuove erogazioni di prestiti a famiglie e imprese, testimoniano la vicinanza dell’Istituto alle esigenze del territorio, sostenendolo con azioni tangibili. Grazie alla proficua collaborazione con i diversi partner e alla qualificata professionalità delle sue persone, Carifermo è concretamente al fianco delle aziende e delle attività imprenditoriali, supportandole nelle fasi di avvio, anche con risposte veloci, consolidamento e sviluppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it