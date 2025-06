Carbon Capture e Net-Zero Industry Act | l’Ue impone l’obbligo di stoccaggio della CO? entro il 2030

L’UE impone l’obbligo di stoccaggio della CO2 entro il 2030, segnando una svolta strategica nella lotta al cambiamento climatico europeo. Il Net-Zero Industry Act trasforma le imprese fossili in protagoniste della decarbonizzazione, creando nuove opportunità e sfide regolamentari. Questa normativa innovativa rappresenta un cambio di paradigma nella regolazione industriale e ambientale del continente, spostando il focus verso un futuro più sostenibile e competitivo.

Una nuova disciplina strategica per la transizione climatica europea trasforma le imprese fossili in protagoniste della catena del valore della decarbonizzazione, tra obblighi regolatori, opportunità finanziarie e innovazione industriale. Con l’adozione del Net-Zero Industry Act (NZIA) e delle sue norme attuative, l’Unione Europea ha introdotto un cambio di paradigma nella regolazione industriale e ambientale del continente, spostando il baricentro della transizione climatica dal piano volontario a quello cogente. In particolare, il nuovo assetto normativo impone a 44 imprese operanti nel settore petrolifero e gas — individuate in base alla loro quota aggregata di produzione di idrocarburi nel triennio 2020-2023 — l’obbligo vincolante di sviluppare, entro il 31 dicembre 2030, infrastrutture operative per lo stoccaggio geologico permanente della CO?. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Carbon Capture e Net-Zero Industry Act: l’Ue impone l’obbligo di stoccaggio della CO? entro il 2030

