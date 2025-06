Carabinieri nell’ultimo anno 780 persone arrestate e 7 850 denunciate

Nel corso dell’ultimo anno, i carabinieri hanno svolto un lavoro straordinario, arrestando 780 persone e denunciandone oltre 7.850, in un impegno costante di tutela e sicurezza per la comunità. In occasione della Festa dell’Arma del 5 giugno, il comando provinciale presenta il bilancio di un anno di sfide e successi, con particolare attenzione a tematiche delicate come la violenza di genere e i reati minorili. Un impegno che evidenzia come ogni giorno siano in prima linea per proteggere i cittadini.

IL BILANCIO. I dati del comando provinciale in occasione della Festa dell'Arma del 5 giugno. Violenza di genere, oltre 1.600 indagati. Reati minorili: 481 denunciati.

