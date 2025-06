Carabinieri | nell’arte e nella storia

Un viaggio affascinante attraverso 211 anni di storia, arte e società: questa è la mostra “Sempre, ovunque”, ospitata nell’elegante cornice dell’appartamento dei Principi di Palazzo Reale. Un’occasione unica per scoprire come i Carabinieri abbiano lasciato un’impronta indelebile nel nostro patrimonio culturale, tra capolavori artistici, pellicole cinematografiche e pagine letterarie. Non perdere questa celebrazione della loro presenza storica e sociale—un omaggio sapientemente intrecciato con arte e memoria.

Una mostra dedicata ad un anniversario importante, 211 anni della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nell’appartamento dei Principi di Palazzo Reale va in scena “Sempre, ovunque. 211 anni di storia dei Carabinieri tra arte, cinema e società”, un progetto articolato che racconta la presenza di questa istituzione nella storia delle arti del nostro Paese, dalla pittura, al cinema, alla letteratura. Promossa da Comune di Milano e Arma dei Carabinieri, e organizzata da Palazzo Reale e Triennale Milano, la mostra è curata da Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e public program di Triennale Milano, e resterà aperta ad ingresso gratuito fino al 26 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carabinieri: nell’arte e nella storia

