Carabinieri le festa per il 211esimo anniversario si fa in tre

I carabinieri celebrano il 211° anniversario con una festa che si fa in tre: tra la storica caserma “Garibaldi”, simbolo del Comando Legione Umbria, il cuore pulsante di Fontivegge e il suggestivo scenario di piazza IV Novembre. Un’occasione speciale per ribadire vicinanza e impegno alla comunità, coinvolgendo cittadini e istituzioni in un evento che unisce tradizione, solidarietà e attenzione al quartiere. La festa si è articolata in questi tre momenti, creando un ponte tra passato e futuro.

Una festa che si è fatta in tre: la caserma “Garibaldi”, sede del Comando legione Umbria, piazza del Bacio, emblema del quartiere critico di Fontivegge al quale le forze dell’ordine ribadiscono attenzione e vicinanza, quindi il cuore della città, piazza IV Novembre. Si è articolata in questi tre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Carabinieri, le festa per il 211esimo anniversario si fa in tre

