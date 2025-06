Carabinieri in prima linea Ecco il Reparto operativo

In vista del 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, celebriamo il cuore pulsante della sicurezza a Lucca: il Reparto Operativo. Sotto la guida del Colonnello Arturo Sessa, è la linfa vitale che garantisce tutela e ordine nel territorio, coordinando con dedizione e professionalità le forze sul campo. Scopriamo insieme come questa struttura si impegna quotidianamente per proteggere la nostra comunità e mantenere viva la tradizione di servizio e fedeltà.

In vista del 211° anniversario della fondazione dell' Arma dei carabinieri che si celebra domani, ecco il Comando provinciale dei carabinieri di Lucca e le sue articolazioni. Ufficio comando e reparto operativo. Il Comando Provinciale Carabinieri di Lucca, retto dal Colonnello Arturo Sessa, è il motore dell'attività operativa su tutto il territorio provinciale, con funzioni di direzione e coordinamento dei reparti dipendenti (Compagnie e Stazioni Carabinieri) e delle unità speciali. Per svolgere al meglio questa missione, si avvale di un Ufficio Comando, responsabile della gestione del personale, della logistica e dell'amministrazione, e di un Reparto Operativo, incaricato delle operazioni sul territorio.

