Carabinieri in 12 mesi arrestate 780 persone Tra denunce e arresti nei guai 481 minori

Nel cuore di Bergamo, i carabinieri celebrano un traguardo importante: 12 mesi di impegno costante. In un anno, hanno arrestato 780 persone e denunciato numerosi soggetti, tra cui 481 minori coinvolti in situazioni delicate. Un esempio concreto di dedizione e servizio alla comunità , testimoniato dalla cerimonia dell’211° anniversario dell’Arma, che rafforza il legame tra forze dell’ordine e cittadini. Scopriamo come questi professionisti lavorano ogni giorno per la sicurezza di tutti.

Bergamo. Nel pomeriggio di giovedì 5 giugno nel comando provinciale dei carabinieri di Bergamo ha avuto luogo la celebrazione dell’211° anniversario della fondazione dell’ Arma, iniziata in mattinata con la deposizione di una corona d’alloro in onore dei carabinieri caduti in servizio. Alle 18,30 la cerimonia diretta dal comandante provinciale, il colonnello Salvatore Sauco, con la consegna di alcune ricompense ad alcuni militari che si sono particolarmente distinti durante l’ultimo anno. Negli ultimi 12 mesi i carabinieri di Bergamo hanno proceduto per oltre 33.700 reati, circa il 94% del totale in provincia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Carabinieri, in 12 mesi arrestate 780 persone. Tra denunce e arresti nei guai 481 minori

