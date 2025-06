Carabinieri di Lecco 211 anni di servizio tra la gente | 185 arresti in dodici mesi

carabinieri di Lecco, che ogni giorno lavorano con dedizione e coraggio per garantire sicurezza e tranquillità. Con 185 arresti in dodici mesi, l'Arma rinnova il suo impegno nel proteggere i cittadini e rafforzare il legame di fiducia con la comunità. In questa celebrazione speciale, si rafforza il messaggio che insieme si costruisce una Lecco più sicura e solidale.

L'Arma dei carabinieri ha scelto di festeggiare il suo 211° anniversario di fondazione tornando tra la gente, nella cornice di piazza Cermenati a Lecco. Una scelta simbolica che sottolinea il legame profondo tra l'istituzione e la comunità lecchese, testimoniato dalla presenza di centinaia di.

