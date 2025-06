Carabinieri bilancio annuale Oltre 200mila richieste d' aiuto in Toscana FOTO e VIDEO

Celebrando 211 anni di dedizione e servizio, i Carabinieri della Toscana hanno commemorato il loro importante traguardo con una cerimonia presso la scuola Marescialli e Brigadieri di Castello. Con oltre 200.000 richieste d'aiuto ricevute annualmente, l'Arma si conferma un punto di riferimento per la sicurezza e la solidarietĂ nella regione. Foto e video catturano momenti di orgoglio e impegno, testimonianza di un passato ricco e di un futuro ancora piĂą promettente.

Sono passati 211 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri e i militari della Legione Toscana hanno celebratocon una cerimonia questo importante anniversario. L'evento si è tenuto nel corso della mattinata presso la sede della scuola Marescialli e Brigadieri di Castello.

In questa notizia si parla di: Carabinieri Toscana Bilancio Annuale

