Carabinieri a Villa Borghese la festa per i 211 anni dalla fondazione

Un'aria di orgoglio e tradizione avvolge Roma in questa giornata speciale: i festeggiamenti per i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri a Villa Borghese. Con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che rendono omaggio ai valorosi reparti, la celebrazione si conclude con la suggestiva carica a cavallo. Un momento di grande emozione che rafforza il legame tra le forze dell’ordine e la città.

La festa per i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri va in scena a Roma, nella cornice di Villa Borghese. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, passano in rassegna i reparti. La manifestazione si conclude con la tradizionale carica a cavallo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carabinieri, a Villa Borghese la festa per i 211 anni dalla fondazione

In questa notizia si parla di: Carabinieri Villa Borghese Festa

Auto sparita all'Uditore e trovata dopo 20 giorni dai carabinieri in una villa a Bellolampo: era un covo di mezzi rubati - ...vettura rubata e un'improvvisa svolta nelle indagini. Dopo venti giorni di mistero, i carabinieri hanno scoperto la verità: una villa abbandonata a Bellolampo fungiva da rifugio per mezzi rubati.

Festa dei Carabinieri, A Villa Borghese stand e attività anche per i più piccoli - Stand, attività e talk per far entrare la cittadinanza nel mondo dei Carabinieri. E' il villaggio Arma, allestito fino al 6 giugno all'interno di Villa Borghese a Roma. Uno spazio che è parte integran ... Secondo rainews.it

Carabinieri, a Villa Borghese la festa per i 211 anni dalla fondazione - (LaPresse) La festa per i 211 anni dell'Arma dei Carabinieri va in scena a Roma, nella cornice di Villa Borghese. Il presidente del Senato, ... Da stream24.ilsole24ore.com

Festa dei carabinieri, a Villa Borghese inaugurato il «Villaggio Arma». Il generale Luongo: «Abbiamo storie da raccontarvi» - Il comandante generale dei carabinieri ha inaugurato mercoledì mattina l'area attrezzata nel parco pubblico insieme con il ministro dello Sport Andrea Abodi ... Come scrive roma.corriere.it

Inaugurato il “Villaggio Arma” in occasione del 211° Annuale dell’Arma dei #Carabinieri