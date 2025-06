Carabinieri | 211 anni Oggi cerimonie in tutta Italia

Oggi l'Italia celebra un traguardo importante: i 211 anni di servizio dei Carabinieri, simbolo di coraggio e dedizione. In ogni angolo del Paese, manifestazioni solenni onorano questa istituzione amata e rispettata, con un'attenzione speciale in Puglia, dove i comandi provinciali hanno preparato eventi ricchi di significato. È un'occasione per riflettere sul ruolo fondamentale dei Carabinieri nella nostra società e per ringraziarli per il loro incessante impegno.

Oggi è il 211mo anniversario di fondazione dei carabinieri. Cerimonie in tutta Italia e naturalmente, in questo ambito, in Puglia dove ciascuno dei comandi provinciali ha predisposto delle manifestazioni celebrative.

