caporaso ora è cavaliere grande impegno nel sociale

Roberto Caporaso, ora Cavaliere della Repubblica, incarna l’esempio tangibile di dedizione al sociale e alla comunità. La sua recente onorificenza a Firenze, durante le celebrazioni del 2 giugno, testimonia il valore del suo impegno quotidiano. Un riconoscimento che non solo premia il suo operato, ma ispira anche altri a mettere il cuore nel servizio pubblico. La sua storia è un invito a tutti noi a fare la differenza, un gesto alla volta.

Empoli, 5 giugno 2025 – “Sono soddisfatto del riconoscimento ottenuto e ancor più felice se penso alla motivazione: ho sempre cercato di mettermi a disposizione della comunità”. Parola del maresciallo Roberto Caporaso, fresco di nomina a Cavaliere della Repubblica in occasione delle celebrazioni del 2 giugno a Firenze. Un riconoscimento per il suo impegno in ambito civile e sociale, con il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi che nelle scorse ore si è complimentato con il cinquantaduenne campano ormai empolese a tutti gli effetti. Nato a Tocco Caudio (un paese in provincia di Benevento) nel 1973, arrivò in Toscana non ancora ventenne stabilendosi proprio ad Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it