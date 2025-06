Capezzone | Compagni abbiamo combattuto Sceneggiata in aula poi trolley e tutti a casa

In un mondo in rapido cambiamento, le notizie che arrivano dall’Ucraina dominano la scena mediatica, tra dichiarazioni incendiari e retroscena esplosivi. Daniele Capezzone apre la sua rubrica "Occhio al caffè" analizzando queste tensioni, svelando i dettagli più controversi e scottanti. Tra sceneggiate parlamentari e toni infuocati, ci immergiamo in un panorama dove le parole pesano quanto i fatti. E la domanda è: quali saranno le prossime mosse di una crisi senza fine?

C'è un tema dominante sui giornali: "Le cattive, anzi le pessime notizie che arrivano sul fronte ucraino". Daniele Capezzone apre così la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. Si parte dalle durissime dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin: "Nessuna tregua possibile con Kiev, sarebbe come trattare con i terroristi". Al telefono con Trump avrebbe confidato che prima intende vendicarsi dell'offensiva di Zelensky e poi si vedrà, e a colloquio con Papa Leone XIV il capo del Cremlino avrebbe lodato e apprezzato la disponibilità del Vaticano.

Ecco la prima di oggi di @libero_official PD E COMPAGNI A GAZA LE VACANZE INTELLIGENTI Mio commento sulla conferenza pro remigrazione a Gallarate. I compagni non accettano la libertà di pensiero. Siamo arrivati al punto di doverci felicitare per il sol Partecipa alla discussione

I progressisti vogliono farti cambiare auto e rifare casa: vorrà dire che chiederemo i soldi a Schlein, Fratoianni e compagnia cantante... Guarda qui l'estratto Radio Radio https://youtu.be/HfjC7AuAneg Partecipa alla discussione

