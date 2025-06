Caos a Marassi | 13 trasferimenti e 22 isolamenti dopo la rivolta

La tensione esplode nel carcere di Marassi, con 13 trasferimenti e 22 detenuti in isolamento dopo una grave rivolta. Un'onda di caos che scuote le fondamenta della sicurezza penitenziaria, evidenziando le criticitĂ di un sistema sotto pressione. Secondo il segretario Uilpa, Fabio Pagani, le cause sono da ricercarsi in...

Tredici detenuti trasferiti in altre strutture, 22 in isolamento e una sezione devastata: è il bilancio della rivolta scoppiata ieri nel carcere di Genova Marassi. Secondo il segretario della Uilpa polizia penitenziaria, Fabio Pagani, a innescare il caos sarebbe stato il tentativo di alcuni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Caos a Marassi: 13 trasferimenti e 22 isolamenti dopo la rivolta

Caos in carcere a Marassi, detenuti saliti sul tetto: forze dell’ordine sul posto. Ci sono feriti. Uilpa: “La rivolta dopo uno stupro” | Video | Foto | Aggiornamenti - Un grave episodio scuote il carcere di Marassi, dove una rivolta esplode dopo un atto di violenza. Detenuti saliti sul tetto, scontri con le forze dell’ordine e feriti tra le persone coinvolte hanno catturato l’attenzione dell’Italia.

