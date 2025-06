cantiere lento preoccupazioni per il fedi fermi

A Pistoia, l’emergenza al cantiere “Fedi-Fermi” mette a rischio il nuovo anno scolastico. Dopo il ritrovamento di amianto e il rallentamento dei lavori di riqualificazione, le preoccupazioni crescono: i tempi stringenti dei progetti potrebbero compromettere la finalizzazione in tempo utile. Una sfida che richiede soluzioni rapide per garantire un futuro sicuro e promettente agli studenti e al personale scolastico.

PISTOIA Proprio in questi giorni è emersa una emergenza particolarmente rilevante che per il ’ Fedi-Fermi ’ rischia di trasformarsi in un disagio bello e buono per il nuovo anno scolastico. Dopo che, ad inizio aprile, in un’ala dell’ex plesso geometri è stato trovato amianto, il cantiere Pnrr per la totale riqualificazione statica e sismica degli edifici ha subito un brusco rallentamento che va a cozzare con le tempistiche ristrette dei progetti finanziati dai fondi europei post-Covid. Da qui l’emergenza per ben dodici classi che potrebbero essere trasferite, temporaneamente, nei moduli prefabbricati di stanza in via Mabellini e che attualmente sono usati dagli studenti dell’istituto ’Einaudi’ pronti, loro sì, a rientrare nel plesso di viale Pacinotti a settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it