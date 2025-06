Cantiere in corso sulla Bidentina a Campigna | due weekend di apertura poi via libera tra due settimane

Il cantiere sulla Bidentina a Campigna prosegue senza sosta, con due weekend di apertura che permetteranno ai residenti e visitatori di attraversare la zona in sicurezza. Dopo questa fase, il via libera definitivo arriverà tra due settimane, garantendo una strada più sicura e affidabile. Per facilitare il transito e ridurre i disagi, le autorità stanno lavorando con impegno: il futuro della Bidentina si fa sempre più vicino.

Proseguono regolarmente i lavori di consolidamento della strada provinciale 4 del Bidente al km 26+500, tra la località Campigna e il Passo della Calla, interessata da un importante movimento franoso. Sono previste aperture nei weekend di giugno e poi dal 19 giugno. Per agevolare il transito.

