Cantiere di Veronetta chiude lungadige Porta Vittoria Novità anche dai lavori per il filobus a Verona Sud

Il cantiere di Veronetta si avvia verso la sua conclusione, portando novità anche sui lavori del filobus a Verona Sud. Un passo importante per la mobilità urbana: il nuovo tratto di via XX Settembre, con la linea rossa in arrivo, trasforma Lungadige Pasetto in una strada a doppio senso, migliorando la viabilità e facilitando i collegamenti. In virtù della presenza del...

Nuovo importante step per il cantiere filoviario di via XX Settembre, a Verona, dove transiterà la linea rossa dell’infrastruttura. In particolare, lungadige Pasetto diventa percorribile a doppio senso di marcia per la presenza del cantiere su lungadige Porta Vittoria. In virtù della presenza del. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Cantiere di Veronetta, chiude lungadige Porta Vittoria. Novità anche dai lavori per il filobus a Verona Sud

In questa notizia si parla di: Cantiere Lungadige Porta Vittoria

Filovia a Veronetta, chiude lungadige Porta Vittoria. Lavori anche a Verona sud. Rivoluzione viabilità - Maxi cantiere per la filovia a Veronetta, chiude lungadige Porta Vittoria: lavori anche a Verona sud, rivoluzionata la viabilità. Lo riporta veronaoggi.it

Verona, dal 7 giugno cambia la viabilità cittadina - Per far procedere i cantieri, modifiche alla circolazione stradale a Veronetta, sul lungadige Pasetto e Porta Vittoria e attorno all’Università. Possibili disagi anche a Verona Sud ... rainews.it scrive

Cantiere in piazza della Vittoria: "Ritardi per cause imprevedibili" - Nel mezzo ritardi e intoppi non prevedibili. Il sindaco Manuela del Grande fa il punto sul cantiere in piazza della Vittoria ha preso avvio nel mese di aprile. "La consegna totale dell’area di ... Riporta msn.com

Lungadige SAN GIORGIO. I lavori di ACQUE VERONESI fino al 13 settembre