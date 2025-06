Cantastorie teatro musica e libri protagonisti dell’estate culturale a Isola della Scala

Preparati a vivere un’estate all’insegna della cultura e dell’emozione ad Isola della Scala. Con quindici appuntamenti tra musica, teatro, libri e danza, l’evento “L’estate culturale isolana” trasformerà parco Rebotti e l’auditorium Santa Maria Maddalena in palcoscenici di creatività e divertimento. Un’occasione imperdibile per scoprire storie, melodie e performance uniche, tutte a ingresso gratuito. Non perdere l’appuntamento: l’estate più coinvolgente sta per cominciare!

Quindici appuntamenti, a giugno, luglio e agosto, tra parco Rebotti e l'auditorium Santa Maria Maddalena: inizierà il primo venerdì del prossimo mese la rassegna "L'estate culturale isolana". Musica, danza, libri e teatro saranno i protagonisti degli eventi, a ingresso gratuito, promossi.

