Canta Pavone | drink taglieri vegani e karaoke

Preparati a una serata all'insegna del gusto e del divertimento! Martedì 10 giugno, il Bar Vanity di Punta Marina ospita "Canta Pavone", un evento speciale organizzato da Clama Ravenna. Dalla 18:00, ti aspettano drink, taglieri vegani e un'animata sessione di karaoke, per condividere risate e buona musica in un'atmosfera unica. Non mancare, perché questa serata promette di essere indimenticabile e ricca di sorprese...

Martedì 10 giugno dalle ore 18, evento organizzato dal Bar Vanity, "Canta Pavone", in Viale dei Navigatori 4B, Punta Marina. Evento promosso dall'associazione Clama Ravenna. Oltre ad un aperitivo con un drink e tagliere vegano con deliziosi stuzzichini, durante la serata ci si potrà divertire.

