canicola presenta il mondo delle fessure rotonde di shigeru mizuki

Shigeru Mizuki è il maestro del manga soprannaturale e tra i maggiori autori giapponesi, al pari di Osamu Tezuka e Yoshiharu Tsuge. Cantore inimitabile degli yokai – i mostri e gli spiriti giapponesi – è conosciuto in tutto il mondo per opere come Kitaro e NonNonBa. Il mondo delle fessure rotonde è la prima antologia in Occidente a presentare racconti a fumetti inediti insieme a scritti autobiografici e riflessioni sul linguaggio del manga di Mizuki, usciti tra il 1964 e il 1972 sulla celebre rivista "Garo", punto di riferimento per il mondo del manga alternativo e palestra per moltissimi autori sperimentali.