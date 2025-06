Candidature al Premio David Sassoli entro il 31 luglio

Non perdere l’occasione di onorare la memoria di David Sassoli: fino al 31 luglio, puoi presentare la tua candidatura alla seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale dedicato al suo ricordo. Un riconoscimento che celebra il giornalismo d’eccellenza e il valore dell’informazione libera. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di contribuire alla diffusione di valori fondamentali per la nostra società. L'articolo Candidature al Premio David Sassoli entro il 31 luglio sembra...

GALCIANA (PRATO) – C’è tempo fino al 31 luglio per presentare le candidature alla seconda edizione del “Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli,” un’iniziativa che rende omaggio al giornalista e Presidente del Parlamento Europeo scomparso l’11 gennaio 2022. Anche questa volta, come nella prima edizione svoltasi con successo nel 2024, il premio è . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Candidature al Premio David Sassoli entro il 31 luglio

In questa notizia si parla di: Premio Candidature David Sassoli

Aperte le selezioni per la ventunesima edizione del Premio, che non è solo un riconoscimento ma uno straordinario percorso di empowerment. Si possono inviare le candidature entro il 5 giugno - Sono aperte le selezioni per la ventunesima edizione del premio, un'opportunità di empowerment che va oltre il riconoscimento.

Candidature al Premio David Sassoli entro il 31 luglio - C'è tempo fino al 31 luglio per presentare le candidature alla seconda edizione del "Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli," un'iniziativa che rende omaggio al giornalista e Presi ... Lo riporta msn.com

Premio David Sassoli, i riconoscimenti per le migliori tesi di laurea - “Sono molto grata e onorata per questo premio – ha detto Alice Campolmi – e spero di poter contribuire a portare avanti il pensiero di David Sassoli in modo concreto”. "Sono molto felice ... Da lanazione.it

Un premio giornalistico per onorare la memoria di David Sassoli - Un premio giornalistico intitolato a David Sassoli. Lo annuncia la Pro Loco di Galciana ( Prato), che lo ha istituito, nel secondo anniversario della morte dell'ex vicedirettore e conduttore del ... Come scrive rainews.it

David Sassoli candidatura alla presidenza del Parlamento europeo