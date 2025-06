Canada vasti incendi nel Saskatchewan | vigili del fuoco in azione

In Saskatchewan, Canada, un’ondata di vasti incendi ha scatenato un’imponente risposta dei vigili del fuoco e degli elicotteri antincendio, impegnati a difendere comunità e territori minacciati. La lotta contro queste fiamme, che si estendono rapidamente, rappresenta una sfida cruciale per la sicurezza della regione. L’esito di questa battaglia sarà determinante per il futuro di molte delle aree colpite, mentre le autorità continuano a lavorare instancabilmente per domare il fuoco.

A La Ronge, nel cuore del Saskatchewan, in Canada, vigili del fuoco ed elicotteri antincendio sono impegnati a domare le fiamme che hanno avvolto diverse aree della zona. L'intervento rientra nella più ampia lotta agli incendi che continuano a devastare la provincia occidentale del Canada, minacciando comunità e territori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Canada, vasti incendi nel Saskatchewan: vigili del fuoco in azione

Canada: oltre 31.000 evacuati per incendi boschivi, emergenza in Saskatchewan e Manitoba - Una crisi senza precedenti scuote il Canada: oltre 31.000 persone sono state evacuate a causa di incendi boschivi devastanti, che già coinvolgono più di 200 focolai in tutto il paese.

