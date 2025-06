Canada | oltre 31 000 evacuati per incendi boschivi emergenza in Saskatchewan e Manitoba

Una crisi senza precedenti scuote il Canada: oltre 31.000 persone sono state evacuate a causa di incendi boschivi devastanti, che già coinvolgono più di 200 focolai in tutto il paese. Saskatchewan e Manitoba sono alle prese con emergenze gravi, con le fiamme che continuano a mettere in pericolo comunità e territori. La lotta contro il fuoco è in pieno svolgimento, mentre il paese si mobilita per affrontare questa sfida senza precedenti.

Oltre 31.000 persone sono state evacuate in tutto il Canada ieri a causa dei violenti incendi boschivi che minacciano città e villaggi, hanno annunciato le autorità. Oltre 200 incendi si registrano in tutto il Paese, metà dei quali vengono definiti fuori controllo: finora le fiamme hanno bruciato oltre 2,2 milioni di ettari. Le province di Saskatchewan e Manitoba sono state le più colpite ed entrambe hanno dichiarato lo stato di emergenza incendi negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Canada: oltre 31.000 evacuati per incendi boschivi, emergenza in Saskatchewan e Manitoba

Contenuti che potrebbero interessarti

Canada, incendi nel Manitoba: sfollate oltre 17mila persone - In Canada, la lotta contro gli incendi boschivi si intensifica: oltre 17.000 sfollati nel Manitoba, in un contesto di emergenza che coinvolge più di 25.

Segui queste discussioni su X

Canada, 131 associazioni scrivono al nuovo premier, Mark Carney, opponendosi al nuovo nucleare con materiale fissile dipendente dagli USA, oltre che più costoso delle rinnovabili https://stop-smrs.weebly.com/uploads/1/4/9/1/14913256/may_2025_carney-l Tweet live su X

Per oltre quattro decenni, l'Accordo di Cooperazione Canada/ @esa ha portato a iniziative reciprocamente vantaggiose in una vasta gamma di attività del settore spaziale. Dalla protezione del nostro pianeta, all'esplorazione e alla scoperta del nostro Universo Tweet live su X

Pocket Option Strategy for 2025 + 1-Minute Candlestick Setup