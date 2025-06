Campo nomadi Zandonella | Troppe assenze a scuola

Il campo nomadi Zandonella si trova al centro di una sfida educativa: undici studenti accumulano ben 552 giorni di assenza in un solo anno scolastico, con picchi che raggiungono i 107 giorni. Questi numeri evidenziano le difficoltà di integrazione e di supporto alla formazione dei minori che vivono a strada Torre della Razza. Luca Zandonella, consigliere comunale, si impegna a trovare soluzioni concrete per migliorare questa situazione e garantire un futuro più promettente ai giovani coinvolti.

Undici studenti registrano un totale di 552 giorni di assenza da scuola in un anno, con un picco di 107 e un dato più basso di 23. Sono i numeri che raccontano la formazione scolastica degli undici minori che vivono al campo sosta di strada Torre della Razza. Luca Zandonella, consigliere comunale.

