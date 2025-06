Campo da basket restituito ai giovani | nuovo punto d’aggregazione a Santa Maria degli Angeli

A Santa Maria degli Angeli, un vecchio campo da basket abbandonato si trasforma in un nuovo cuore pulsante di socialità e aggregazione. Restituito ai giovani e alle famiglie grazie a un innovativo progetto di riqualificazione artistica, questo spazio ora rappresenta un punto di incontro vitale per tutta la comunità. Un esempio concreto di come l’arte e l’impegno possano riscrivere il volto di un quartiere, creando nuove opportunità e rinascite sociali.

Tempo di lettura: 2 minuti Uno spazio socio educativo è stato restituito ai giovani e alle famiglie. E’ accaduto a Santa Maria degli Angeli: il campo da basket, a lungo in stato di abbandono, è rinato e riconsegnato alla cittadinanza grazie ad un progetto di riqualificazione artistica. Il percorso di riqualificazione, avviato dal Consorzio Sale della Terra attraverso il fondo dei progetti “Scuole Aperte e Partecipate in Rete” e “PFP con Budget Educativi”, ha visto fino a oggi diverse iniziative che hanno acceso il fermento creativo nel quartiere. Un’idea nata nel 2016 che oggi ha visto un germoglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campo da basket restituito ai giovani: nuovo punto d’aggregazione a Santa Maria degli Angeli

In questa notizia si parla di: Campo Basket Restituito Giovani

