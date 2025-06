campi flegrei serie di scosse di terremoto avvertite anche a napoli la più forte magnitudo 3 2

Le prime luci dell'alba sono state scosse da due violente repliche nel cuore dei Campi Flegrei, con una magnitudo di 3.2, avvertite anche a Napoli. La terra ha tremato in rapida successione, ricordando a tutti la fragilità di questa zona vulcanica. La sicurezza e la calma sono ora più che mai fondamentali: restate informati e preparatevi al meglio per ogni evenienza.

