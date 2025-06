campi flegrei dopo la scossa di 3 2 crolli nel parco archeologico di pompei

Un tremore che scuote l’area dei Campi Flegrei, con nove scosse fino a 3.2 di magnitudo, ha destato preoccupazione tra residenti e visitatori. Dalla prima scossa alle 6:39 di questa mattina, l’attività sismica non si è arrestata, coinvolgendo anche il sito archeologico di Pompei e avvertendo Napoli. La situazione resta sotto stretta osservazione: cosa ci riserva il futuro in questa zona a rischio?

Dalle 6:39 di questa mattina è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. L’Osservatorio vesuviano dell’Ingv ha rilevato in via preliminare nove terremoti con magnitudo compresa fra 0 e 3.2. La scossa più intensa è stata registrata alle 6:48 con epicentro tra Agnano e la Solfatara di Pozzuoli, a profondità di 3 chilometri, ed è stata avvertita anche a Napoli. Sei complessivamente i terremoti di magnitudo superiore a 1, L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it