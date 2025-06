Campania | Educazione Finanziaria Sotto la Media Nazionale Evidente Gender Gap

La Campania si colloca ancora al di sotto della media nazionale per educazione finanziaria, con un indice di 54 contro il 56 italiano e il limite minimo di 60. Questo gap evidenzia come i campani siano tra i meno preparati in finanza e assicurazioni, un problema accentuato dal notevole gender gap presente. Per colmare questa lacuna, è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza e formazione finanziaria, affinché la regione possa finalmente colmare il divario e garantire un futuro più solido ai suoi cittadini.

La Campania risulta ancora "insufficiente" in educazione finanziaria. Il livello di preparazione della regione si ferma a un indice di 54 mentre la media italiana è 56, sotto la sufficienza che è pari a 60. I campani sono, dunque, tra i meno informati d'Italia su finanza e assicurazioni. Il dato emerge dalla nuova edizione di Edufin Index 2024, l'Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management.

