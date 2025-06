Campania | Alleanza Assicurazioni lancia progetto per migliorare l' educazione finanziaria

In un contesto in cui il Sud Italia, e la Campania in particolare, affrontano sfide significative sul fronte dell'educazione finanziaria, Alleanza Assicurazioni ha deciso di intervenire con un progetto innovativo. Questa iniziativa mira a colmare il divario, offrendo strumenti concreti e formazione per promuovere una maggiore consapevolezza economica tra i giovani e le famiglie campane. Un passo fondamentale per costruire un futuro più solido e consapevole, perché investire nell’educazione è la chiave per il cambiamento.

"La situazione è sicuramente determinata da fattori di contesto che riguardano un po' tutto il Sud Italia e sono fattori sociali ed economici. Rispetto al Nord c'è un tasso di occupazione inferiore e anche un tasso di abbandono scolastico, soprattutto in alcune zone della Campania, molto alto". Così Alessandra Grimoldi, responsabile Communication & Content marketing di Alleanza Assicurazioni, commenta i dati campani sull' educazione finanziaria e assicurativa - che è insufficiente - emersi dalla nuova edizione di Edufin Index 2024, l'Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Campania: Alleanza Assicurazioni lancia progetto per migliorare l'educazione finanziaria

Campania Alleanza Assicurazioni Educazione

