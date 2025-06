Campagna Salute e prevenzione | conoscere per prevenire prime visite il 9 giugno

Il 9 giugno ad Acireale si apre un nuovo importante capitolo dedicato alla salute e alla prevenzione. La prima edizione di “Salute e prevenzione: conoscere per prevenire” invita cittadini e famiglie a scoprire come prendersi cura del proprio benessere attraverso visite e informazioni fondamentali. Non perdere questa opportunità di imparare, prevenire e vivere meglio: perché la salute inizia con una semplice scelta consapevole.

PrenderĂ il via lunedì 9 ad Acireale la prima edizione del progetto "Salute e prevenzione: conoscere per prevenire", promosso dalle associazioni Rete civica salute e "CittĂ domani" e sostenuto dall'Amministrazione comunale e dalla Croce Rossa Italiana con il patrocinio dell'Azienda sanitaria.

