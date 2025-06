Campagna Amica incontra l' estate a Bardolino tra musica e sapori del territorio

Preparati a vivere un'estate indimenticabile tra musica, tradizioni e i gustosi prodotti di Campagna Amica! Sabato 7 giugno 2025, Bardolino si trasformerà in un crocevia di sapori autentici e allegria, con gazebo gialli pieni di delizie e momenti di convivialità. Un appuntamento imperdibile per scoprire il cuore della nostra terra e celebrare insieme l’estate in un’atmosfera unica sul lungolago. Non mancare!

Sabato 7 giugno 2025, dalle 17 alla mezzanotte Bardolino accoglierà l'evento "Campagna Amica incontra l'Estate 2025", un'iniziativa promossa da Coldiretti Verona che porterà i sapori autentici e le tradizioni del territorio direttamente sul lungolago. I gazebo gialli delle aziende agricole.

