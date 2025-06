Camila Giorgi follower in estasi | avrà un canale tutto suo

Camila Giorgi conquista i cuori dei fan e si prepara a lanciare il suo canale personale, un vero e proprio spazio dedicato a passioni, stile e quotidianità. Dopo aver lasciato il tennis, l’ex atleta si trasforma in influencer e icona di moda, vivendo un nuovo capitolo della sua vita con entusiasmo e determinazione. La sua scelta di condividere ogni dettaglio con i follower promette emozioni, ispirazione e tante sorprese… un viaggio digitale tutto da scoprire.

Camila Giorgi regina del web: l’ex tennista ha annunciato attraverso i social la volontà di aprire un canale speciale tutto per sé. Nel giro di un anno, la sua vita è cambiata in maniera radicale. Prima era una giocatrice di tennis con il pallino della moda; adesso, invece, è un’ex tennista che ha finalmente il tempo di coltivare la sua passione per le passerelle, per gli shooting fotografici e per la televisione. Tanto è vero che, un paio di settimane fa, è tornata in Argentina dopo esserci concessa la sua prima esperienza sul piccolo schermo. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it