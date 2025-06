Camila Giorgi folgora i follower | selfie da bollino rosso

Camila Giorgi sorprende ancora una volta i suoi follower con uno scatto hot e irresistibile, che ha fatto il giro del web. La ex campionessa di tennis, ormai lontana dal campo, continua a catturare l’attenzione con la sua bellezza disarmante e un fascino senza tempo. Dopo aver sperimentato l’adrenalina di un reality show breve e intenso, Camila si riconferma protagonista indiscussa del suo mondo. La sua vita, tra luci e misteri, rimane sempre avvolta da un’aura di fascino e curiosità .

Camila Giorgi ha messo a segno un "punto" spettacolare: nell'ultimo autoscatto, l'ex campionessa di Macerata è assolutamente irresistibile. Della sua vita dopo il tennis si sa ben poco. Si sa che ha voluto provare l'ebbrezza di partecipare ad un reality show, per esempio, sebbene la sua permanenza sull'Isola dei famosi sia stata alquanto fugace. Ha abbandonato l'Honduras, infatti, a pochi giorni dall'inizio della trasmissione, per motivi legati, così pare, a dinamiche familiari. Sappiamo poi, ma ne siamo venuti a conoscenza solo qualche giorno fa, per puro caso, che è di nuovo single.

