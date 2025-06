Camelot la recensione | memorie di un mito che ritorna

Camelot si risveglia tra le pagine di un fumetto, rivelando come le leggende possano attraversare il tempo e la memoria collettiva. In questa affascinante rivisitazione fantascientifica di Fiore Manni e Michele Monteleone, la mitica città si trasforma in un simbolo di speranza e rinascita, dimostrando che alcuni miti sono destinati a vivere per sempre, anche nelle epoche più moderne. Una narrazione avvincente che invita a riflettere sul potere delle storie di ieri e di oggi...

Ci sono storie che vivono al confine tra ricordo e leggenda. Camelot riprende la mitologia arturiana come un antico sogno che riaffiora nella modernità , interrogando il nostro rapporto con la memoria collettiva. In questo fumetto fantascientifico di Fiore Manni e Michele Monteleone, la leggendaria Camelot non è solo un mito lontano, ma un’eredità concreta che riemerge quando l’umanità ne ha più bisogno. Una storia che mescola il fantasy e i racconti che hanno le armature al centro, come involucri capaci di racchiudere i ricordi dei disegnatori, degli autori e dei lettori. Dai simbionti ai robot, passando per una trasposizione sincera di un mito che, svuotato del suo rivestimento originale, diventa figlio del tempo e di ciò che il pubblico richiede. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Camelot, la recensione: memorie di un mito che ritorna

Camelot, la recensione: memorie di un mito che ritorna

