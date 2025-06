Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco | D’Agostino promossa Bellizzi torna ad Avellino

Un importante cambio al vertice dei Vigili del Fuoco di Avellino: l’architetto Maria Angelina D’Agostino cede il comando all’ingegnere Mario Bellizzi, che torna in città. L’appuntamento è lunedì 9 giugno alle ore 10:00, presso l’aula magna del Comando Provinciale. Un momento di grande significato per la comunità e per il servizio di emergenza, simbolo di continuità e rinnovamento. La cerimonia promette di essere un evento da non perdere per capire i nuovi orizzonti del team irpino.

Lunedì 9 giugno, alle ore 10:00, presso l'aula magna del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino in via Zigarelli, si terrà la cerimonia ufficiale di passaggio di consegne tra l'architetto Maria Angelina D'Agostino e l'ingegnere Mario Bellizzi. Un momento solenne e simbolico che segna un nuovo avvicendamento alla guida del Comando irpino, alla presenza delle autorità locali, del personale operativo e amministrativo, e degli organi di informazione. L'architetto D'Agostino lascia il Comando di Avellino dopo otto mesi di servizio, a seguito della recente promozione a Dirigente Superiore.

