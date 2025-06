Cambiaso Milan risposta immediata dalla Continassa al tentativo dei rossoneri | decisione presa sul futuro dell’esterno Ultime

Il mercato estivo si infuoca, e il Milan non perde tempo: dalla Continassa arriva una risposta decisa alla proposta dei rossoneri per Andrea Cambiaso. La Juventus ha già preso una decisione chiara sul futuro dell’esterno, che lo scorso gennaio aveva attirato l’interesse di grandi club come il Manchester City. Ora, tutti gli aggiornamenti sui possibili sviluppi di questa trattativa caldissima. La situazione è pronta a evolversi rapidamente, e tutto può ancora succedere.

Cambiaso Milan, risposta immediata dalla Continassa al tentativo dei rossoneri: decisione presa sul futuro dell’esterno. Tutti gli aggiornamenti. Negli scorsi giorni il Milan ha provato a bussare alla porta della Juventus per Andrea Cambiaso, esterno che lo scorso gennaio era stato molto vicino al Manchester City prima che l’affare venisse congelato. Massimiliano Allegri, nuovo allenatore dei rossoneri, vorrebbe strapparlo alla Vecchia Signora e fare dell’ex Genoa un punto cardine del nuovo Milan. Secca la risposta dalla Continassa, dove sono pronti a resistere ad ogni assalto. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Milan, risposta immediata dalla Continassa al tentativo dei rossoneri: decisione presa sul futuro dell’esterno. Ultime

Leggi anche questi approfondimenti

Calciomercato Milan, piacciono Cambiaso e Udogie - Il Milan si prepara a un possibile ribaltone in difesa: con Theo Hernandez in uscita, i rossoneri puntano su Cambiaso e Udogie.

Segui queste discussioni su X

#Juve, #Comolli dà fiducia a #Tudor. Che chiede #Ndoye come primo rinforzo. Il nuovo dg, alla Continassa con #Chiellini, ha incontrato il tecnico. Sul mercato, porta chiusa al #Milan per #Cambiaso e attesa per #JonathanDavid, per il quale c'è la concorrenza Tweet live su X

Modric-Milan, affare in chiusura. Tare in Croazia per definire l’accordo. Ibra, Costacurta e Maldini: a volte il tempo può essere battuto ? Reijnders e Theo in uscita, Maignan piace al Chelsea. In entrata piacciono Rabiot, Leoni e Cambiaso #edicolarossoner Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media