Cambia tutto alle sfilate Haute Couture di luglio a Parigi | il calendario ricco di sorprese esordi e addii

Alle sfilate haute couture di luglio a Parigi, il calendario si rivela un palcoscenico di emozioni: esordi sorprendenti, addii struggenti e creazioni che sfidano l’immaginazione. Dal 7 al 10 luglio 2025, la Haute Couture Week Autunno-Inverno 2025-2026 si prepara a incantare con la sua magia senza tempo, trasformando la moda in arte e sogno. Questa stagione, più che mai, ci invita a credere nell’impossibile.

27 M aison. 4 giorni. Un unico palcoscenico: Parigi. Dal 7 al 10 luglio 2025, la Haute Couture Week Autunno-Inverno 2025-2026 torna a incantare con la sua forza immaginifica, tra silhouette impossibili e sogni cuciti a mano. In un'epoca dominata dai conti economici, dai cambi di direzione creativa e dalle sfide del mercato globale, la couture diventa una parentesi dedicata al sogno. Anche se, questa stagione più di altre, porterà in scena grandi cambiamenti. La sfilata Valentino Haute Couture 2025 di Alessandro Michele a Parigi X Con Maison come Valentino e Givenchy fuori dal calendario, debutti attesi del calibro di Glenn Martens da Maison Margiela e il canto del cigno di Demna da Balenciaga, di certo non ci si annoierà.